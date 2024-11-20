После победы в MLS в прошлом сезоне Уилфрид Нанси вывел свою команду Коламбус Крю на второе место в регулярном сезоне в Восточной конференции. Коламбус уступил первое место Интеру Майами Лионеля Месси. За эти достижения он был признан лучшим тренером года.

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Коламбус Крю может похвастаться второй лучшей атакой и второй лучшей защитой в обеих конференциях вместе взятых. Также под руководством Нанси Коламбус Крю побил клубный рекорд по набранным очкам (66), по количеству забитых мячей (72) и по количеству побед (19). Вылетев в первом раунде плей-офф (от Нью-Йорк Ред Буллз), команда утешает себя индивидуальными отличиями: её защитник Стивен Морейра был признан лучшим защитником МЛС.

Напомним, что цвета Коламбус Крю защищает украинский защитник Евгений Чеберко.