Наставник сборной Уэльса Роберт Пейдж похвалил подопечных, несмотря на разгром от Англии (0:3) и финиш на последнем месте группы чемпионата мира.

"Думаю, мы выглядели хорошо в первом тайме, я действительно так считаю. Усилия, которые ребята приложили в работе без мяча, были невероятными. Мы обратили внимание на это в перерыве и сказали, что могли бы быть даже немного лучше. Не хочу даже слово плохое сказать об этих игроках – они выложились по полной.

Премьерный гол со штрафного в видеообзоре матча Уэльс – Англия – 0:3

Первый гол Англии был отличным ударом, второй меня немного разочаровал, но я не хочу сейчас говорить о минусах. Молодежь внесла свои изменения. Мы разочарованы тем, что покидаем турнир, но если и делать это, то таким образом. Повторяю, игра в первом тайме была отличная.

Мое сообщение парням – не разочаровывайтесь. Мы должны строить будущее прямо сейчас. Мы добрались до чемпионата мира, и это уже было невероятным достижением для этой группы игроков", – цитирует Пейджа ВВС.

Напомним, в финале отбора на ЧМ валлийцы минимально одолели Украину. Выступление "драконов" на самом Мундиале получилось слабым – последнее место группы, одно очко и разница голов 1:6.

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