Аугсбург во время перерыва на матчи сборных произвел замену наставника команды. Пять дней назад работу потерял Энрико Маассен. Это была первая тренерская отставка в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Первая отставка в Бундеслиге – тренера уволили после поражения от новичка

Новым рулевым Аугсбурга стал Йес Торуп. Контракт специалиста рассчитан до лета 2025 года, сообщает пресс-служба клуба. Первоочередной задачей 53-летнего датчанина станет преодоление кризиса, ведь команда балансирует рядом с зоной вылета.

Отметим, что Торуп раньше тренировал только на родине и в Бельгии. Достаточно плодотворный период он провел во главе Гента, где работал с украинцами Безусом, Пластуном и Яремчуком. Последний, кстати, под руководством этого специалиста демонстрировал свой лучший футбол в карьере – за 63 матча забил 26 голов и отдал 9 ассистов.

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