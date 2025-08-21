Главный тренер Бенфики Бруну Лаже после нулевой ничьей с Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов поделился мыслями о тактических изменениях команды и оценил игру голкипера Анатолия Трубина.

"Все игроки ошибаются... Трубин, который не поймал мяч, футболист, сделавший неточную передачу или удар. Это неважно.

Наставник Трубина прокомментировал "сухой" матч украинца: "Сколько ударов нанес Фенербахче до 70-й минуты?"

Вы говорите, что я изменил систему? В какой же мы сыграли? Я убрал нападающего? Не согласен. Мы вышли с тремя полузащитниками – Флорентину, Риосом и Энцо – и с двумя форвардами. Павлидис и Актюркоглу – это два нападающих, а Аурснес играл шире. С Фенербахче мы действовали в одной системе, со Спортингом – в другой, против Ниццы – еще в другой.

Самое важное – это качество игроков, а также то, как они интерпретируют наши стратегии, что позволяет создавать сюрпризы. Мы подготовили этот матч именно для контроля игры.

Моуринью, безусловно, многое понял в игре и уже в перерыве откорректировал действия. И впереди нас ждет еще одна тактическая битва", – цитирует Лаже A Bola.

Напомним, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Фенербахче и Бенфика завершился нулевой ничьей. Анатолий Трубин отметился шестью сейвами.

