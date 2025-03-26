Тренер Трабзонспора Фатих Текке отказался ехать в РФ на празднование 100-летия клуба из страны-оккупанта. Правда, свое решение он мотивировал не преступной агрессией России против Украины, а личными обстоятельствами.

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"Меня пригласили на празднование 100-летия Зенита. Но я не смогу приехать в РФ из-за своей работы в Трабзонспоре. Мне было приятно получить от них письмо, но я отказался. Зенит навсегда останется в моем сердце как место, связанное с прекрасными воспоминаниями и великими достижениями", – цитирует турецкого специалиста издание Fotospor.

Напомним, что Фатих Текке возглавил команду Батагова, Зубкова и Сикана после того, как клуб уволил Шенола Гюнеша из-за плохих результатов клуба в турецкой Суперлиге. Сейчас клуб идет на 9 месте в чемпионате Турции и отстает от еврокубковой зоны на 9 очков.

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