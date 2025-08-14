"Прежде всего, я чрезвычайно горжусь командой, игроками, фанатами, клубом. Думаю, мы показали, что можем конкурировать – даже больше, чем конкурировать – с одной из лучших команд в мире, возможно, лучшей сейчас.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2

По сути, в течение 75, 80 минут мы были близки к тому, чтобы провести идеальный матч – вели 2:0, и именно это делает ситуацию такой жесткой. Потом серия пенальти – это уже подбрасывание монеты. Было много позитивов, но футбол – это о победах, поэтому и это также жестко. В конце концов, главное – хорошие выступления, которые со временем принесут нам успех. Это было хорошее начало.

Игроки проделали невероятный объем работы. Они работали очень тяжело на протяжении всего матча. Мы показали, что будем тактически адаптивными на протяжении сезона, независимо от соперника. Мы были очень близкими к воплощению всего в игровом плане, но в футболе все решают мелочи.

Можно сказать, что в финале, в конце концов, не имеет значения, как ты играл, если победил, но, к сожалению, футбол так не работает. Нужны хорошие выступления, и это было очень хорошее выступление", – цитирует Франка официальный сайт Тоттенхэма.

Напомним, что лондонцы в среду потерпели поражение в матче против ПСЖ в Суперкубке УЕФА. Команда Томаса Франка уверенно вела 2:0 в финале в Удине после голов Мики ван де Вена и Кристиана Ромеро со стандартов, сохраняла преимущество до последних минут, однако пропустила на 85-й и 94-й минутах от Канг-Ина Ли и Гонсалу Рамуша. В серии пенальти сильнее оказались парижане – 4:3.

