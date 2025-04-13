“Сороки” будут принимать манкунианцев в 32-м туре чемпионата Англии. Эдди Хау не будет руководить Ньюкаслом во время этого противостояния.

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Как сообщает The Athletic, 47-летний специалист попал в больницу. В течение недели Эдди Хау чувствовал дискомфорт и пропустил предматчевую пресс-конференцию. Что именно произошло с тренером, пока не известно. Руководить Ньюкаслом будет Джейсон Тиндалл пока Хау находится на больничном.

К слову, недавно была информация, что клуб, нацелен вернуться в Лигу чемпионов, заинтересован в услугах Ильи Забарного. "Сороки" попытаются подписать украинца летом.

Ньюкасл находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 53 очками, но с учетом двух матчей в запасе имеет шанс запрыгнуть даже на третье место. В воскресенье, 13 апреля, команда Хау сыграет против Манчестер Юнайтед.

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