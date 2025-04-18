"Викторович хорошо относился с первой тренировки. Однако мой язык, бывало, приводил к определенным спорам. На мой взгляд, плюс Грозного в том, что он общается с футболистом. Называет определенную ситуацию, и ты со своей стороны можешь с ним ее обсудить. Это нормально.

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У нас теории по полтора часа были. Мы разбирали видео пять минут, а дальше шла дискуссия между тренером и футболистами. Причем абсолютно с каждым. Начинали одним, а заканчивали девятым-десятым. Тренер своеобразный, осведомленный. На любую тему с ним можно пообщаться. Когда есть результат, то он – веселый, добрейшей души человек. А когда нет, то мог тебя по голове не погладить", – сказал Сергийчук в интервью Українському футболу.

Напомним, Михаил Сергийчук выступал за ужгородскую Говерлу в сезоне 2015-16. Всего футболист провел за клуб 18 матчей, в которых забил 2 гола. Вячеслав Грозный возглавлял Говерлу в 2013-2016 гг.

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