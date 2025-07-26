Трансферная сага Александра Исака продолжается. Ситуация относительно потенциального ухода шведа получает новые детали ежедневно, поэтому слово решил взять главный тренер “сорок”.

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"Сейчас не ведутся переговоры по контракту с Александром Исаком. Это может произойти позже.

За кулисами происходят определенные вещи. Что бы ни случилось, это должно быть на пользу нашему клубу. Конечно, я надеюсь, что Исак останется", – цитирует Эдди Хау инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что 25-летний нападающий отклонил предложения от саудовских клубов и желает остаться в Европе. Его приоритетом остается Ливерпуль, готовый побить трансферный рекорд АПЛ ради шведа.

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