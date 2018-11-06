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Тренер Словакии Гапал: Сделаем все для победы над Украиной

7 ноября 06:00 3 Читати українською
Тренер Словакии Гапал: Сделаем все для победы над Украиной
Павел Гапал / Futbalsfz.sk

Главный тренер сборной Словакии Павел Гапал поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

"Обе игры важны для нас. Через несколько дней мы начнем целенаправленную подготовку к матчам. Хотим добиться успеха в обеих играх. Другими словами победить и Украину, и Чехию. В любом случае, мы сделаем все возможное для достижения положительного результата.

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Окончание карьеры в сборной Шкртела? Считаю, до тех пор, пока он здоров и готов играть, он должен регулярно вызываться в команду. Когда он почувствует, что пора заканчивать, он сам об этом скажет. В футболе возможно все, но я считаю, что Шкртел нам поможет и в следующем сезоне.

В предстоящих матчах очень рассчитываю на Йендришека и Зреляка, а также на Романа Прохазку. Я следим за каждым из них, и поговорил с ними. Кроме того, у нас состоялась беседа с Мирославом Стохом, в ходе которой он заверил, что хочет играть за сборную", – цитирует Гапала Futbalsfz.sk.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
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23
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:
3
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Украина
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