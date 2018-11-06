Тренер Словакии Гапал: Сделаем все для победы над Украиной

Главный тренер сборной Словакии Павел Гапал поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

"Обе игры важны для нас. Через несколько дней мы начнем целенаправленную подготовку к матчам. Хотим добиться успеха в обеих играх. Другими словами победить и Украину, и Чехию. В любом случае, мы сделаем все возможное для достижения положительного результата.

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Окончание карьеры в сборной Шкртела? Считаю, до тех пор, пока он здоров и готов играть, он должен регулярно вызываться в команду. Когда он почувствует, что пора заканчивать, он сам об этом скажет. В футболе возможно все, но я считаю, что Шкртел нам поможет и в следующем сезоне.

В предстоящих матчах очень рассчитываю на Йендришека и Зреляка, а также на Романа Прохазку. Я следим за каждым из них, и поговорил с ними. Кроме того, у нас состоялась беседа с Мирославом Стохом, в ходе которой он заверил, что хочет играть за сборную", – цитирует Гапала Futbalsfz.sk.

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