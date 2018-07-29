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Тренер Славии Трпишовски: Изучаем Динамо, как только можем

11:58 61 Читати українською
Тренер Славии Трпишовски: Изучаем Динамо, как только можем
Индржих Трпишовски / ФК Славия

Главный тренер Славии Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

"Наши люди были на игре Динамо в субботу. Мы изучаем «Динамо» так сильно, как только можем. Конечно, в основном хочется смотреть матчи соперника в живую.

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Динамо – играющая команда, с хорошими вингерами и сильными футболистами. Киевляне быстро выходят из обороны, много работают на поле. Эта команда играет с двумя сильными центральными полузащитниками", – цитирует Трпишовского официальный сайт Славии.

Первый матч между Славией и Динамо состоится 7 августа в Праге в 20:30 по киевскому времени, ответный матч в Киеве через неделю в 19:30.

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Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
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час
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Динамо Киев
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