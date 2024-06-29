"Мы наслаждались игрой с Италией три года назад в отборе к чемпионату мира. Это был приятный момент для нас. Но это новая игра, и я надеюсь, что мы сможем выступить и сыграть так, как мы это делали в последних трех играх. Тогда мы увидим, где мы находимся.

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Италия – родина тактического футбола, и мне очень нравится, как они играют. Они защищаются как команда и как единое целое. Мы готовы ко всему, но в конце концов мы должны сосредоточиться на моей системе, будем контролировать соперника и, надеюсь, удивим его. Я не хочу говорить о том, кто является фаворитом.

Мы очень тяжело боролись, чтобы попасть на Евро-2024, и это особенные игры. Из года в год со сборной Швейцарии происходят очень интересные игры. У нас была хорошая неделя и мы очень усердно тренировались перед этой игрой. Мы с нетерпением ждем игру с такой большой командой, как Италия, и мы рады видеть всех на борту.

Имели время потренироваться в исполнении пенальти. Каждый имел возможность пробить пенальти на тренировке, и мы сделали несколько нововведений. Но, конечно, под давлением и в стрессовой ситуации это не то же самое. У нас есть опыт с предыдущего турнира, но мы надеемся, что все решится за 90 минут, и мы победим", – цитирует Мурата Якина официальный сайт УЕФА.

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