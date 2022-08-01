"Мы должны восстановиться физически и морально, чтобы полностью использовать свой потенциал. Если играть в полную силу, тогда сможем пройти дальше в квалификации Лиги чемпионов. Все должно быть правильно как в игре с Зальцбургом, чтобы побеждать такие команды.

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Мы пытались подготовить Якоба Янчера к среде. Однако он вынужден был сделать два шага назад. В среду будет очень тяжело", – приводит слова Ильцера sportreport.

В выходные Шутрм довольно неожиданно обыграл чемпиона Австрии Зальцбург, возглавив турнирную таблицу. Уже 3 августа состоится первый поединок между Динамо и Штурмом Грац, начало в 21:00. Ответный матч запланирован на 9 августа, начало в 21:30.

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