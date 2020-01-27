Тренер Шрусбери заявил, что его команда могла не захотеть выбить Ливерпуль из Кубка Англии в первом матче

Главный тренер Шрусбери Таун Сэм Рикеттс прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Кубка Англии с Ливерпулем (2:2).

"Поездка на Энфилд – это фантастика. Я сказал игрокам: вы могли бы выиграть, но держу пари, что вы все хотели отправиться на Энфилд, не так ли? Это прекрасно для болельщиков, для президента клуба.

Неудачный эксперимент Клоппа в видеообзоре матча Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2

Эта поездка может привести новых игроков в команду или помочь улучшить условия, что принесет долгосрочную пользу клуба.

Когда наш президент взял клуб на себя 24 года назад, у нас был долг в 1 млн фунтов, мы теряли несколько сотен тысяч в год – теперь же у нас есть своя земля, тренировочная база. Теперь мы сможем заняться газоном на нашем стадионе и инвестировать средства в инфраструктуру. В долгосрочной перспективе мы сможем дать клубу больше возможностей для роста", – цитирует Рикеттса BBC.

Кубок Англии: Ливерпуль неожиданно опозорился в Шрусбери

Напомним, Ливерпуль владел преимуществом в два мяча, но Шрусбери, представляющий Лигу 1 (третий по рангу футбольный дивизион Англии), сумел отыграться. Согласно правилам Кубка Англии, команды проведут еще один матч.