"Пару лет назад, когда мы вышли в АПЛ, я говорил, что если Азар собирается в Реал, то я сам подвезу его в аэропорт.

Бейл вернулся в Тоттенхэм, – Daily Mail

Надеюсь, Гарет останется в Мадриде. Это прекрасное место, там есть отличные поля для гольфа. Не нужно усложнять нам задачу. Я не удивлен, что он хочет вернуться в АПЛ. Думаю, многие фанаты "шпор" хотели бы, чтобы это произошло. Но я не думаю, что этого хотят фанаты Шеффилда, потому что это добавит нам новых проблем при игре с Тоттенхэмом", – цитурует слова наставника Шеффилд Юнайтед Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что Бейл согласовал возвращения в Тоттенхэм – вингер уже имеет опыт выступлений за "шпор" в 2007-2013 годах. В прошлом сезоне Ла Лиги Гарет провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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