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Тренер Шахтера возглавил молодежную сборную экзотической страны

14:32 - Читати українською
Тренер Шахтера возглавил молодежную сборную экзотической страны
Андреас Карраско / Фото ФК Шахтер

Тренер юношеской команды Шахтера Андреас Карраско стал тренером сборной одной из стран Персидского залива.

Карраско стал главным тренером сборной Кувейта U-23, сообщает Sport.es со ссылкой на собственные источники.

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Издание акцентирует внимание на том, что местная футбольная ассоциация решила сделать ставку на испанский вектор в развитии молодежных команд. Именно поэтому вместе с Карраско назначила главными тренерами сборных Кувейта U-21 и U-19 испанцев Карлеса Мартинеса и Карлоса Гонсалеса соответственно.

Отметим, Андреас Карраско пришел в Шахтер летом 2018 года. До этого в Барселоне он 12 лет работал главным тренером команд разных возрастных групп. Предыдущие два сезона Шахтер U-19 под руководством Карраско завершал на втором месте, первым было Динамо.

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Шахтер Шахтер Мир Шахтер U-19 Шахтер U-19 Андреас Андреас Карраско
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