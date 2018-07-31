Тренер Шахтера U-21 Кривенцов: Главное построить игру, а результат придет

Главный тренер Шахтера U-21 Валерий Кривенцов в свой День рождения прокомментировал специфику работы на молодежном уровне.

"Здесь надо учитывать, какой коллектив остается. Если тот, что завоевал чемпионский титул, как, например, происходит на взрослом уровне, это одно дело. А если каждый раз состав меняется наполовину, приходится начинать путь заново: обучать ребят, встраивать их в командную модель игры.

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Многое зависит от того, как клуб относится к дублю: одни дают возможность играть футболистам первой команды, которые пока по разным причинам не попадают в старт, другие, наоборот, сильно омолаживаются, кто-то соединяет юность с опытом – каждый преследует свои цели. Мы же стараемся донести ребятам принципы игры главной команды и точечно уделять внимание всем исполнителям, доводя их до уровня основного состава.

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Никто результат с повестки дня не снимает, но нужно учитывать специфику: смотреть, в какой мере омолодился коллектив, готов ли он стать чемпионом. У нас задачи те же, что и во всех предыдущих сезонах: показывать содержательный комбинационный футбол и при этом добиваться побед. Для меня важно построить игру команды, чтобы у нее был свой почерк, свой стиль, а результаты придут", – цитирует Кривенцова официальный сайт Шахтера.