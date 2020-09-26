"Конечно, мы разочарованы такими результатами, но вместо того, чтобы просто думать об этом, мы стараемся понять, почему так произошло. Анализируем и ищем путь, который приведет только к победам. Это нормальный, природный путь Шахтера.

Коноплянка намерен покинуть Шахтер, – СМИ

Основная стратегия направлена на восстановление – это непросто. Аналитическая работа больше построена на видеоанализе. Плюс часть работы направлена на менталитет, чтобы мы быстрее восстановились и встали на ноги. Не нужно терять время и расстраиваться из-за произошедшего. Направляем энергию на то, чтобы прибавить и вырасти. Готовимся к ближайшему поединку, чтобы в воскресенье победить.

Стараемся дать им понять, что они – игроки топового уровня. Ранее мы уже показали много хорошего. Важно отдавать себе отчет, что сделано на поле неправильно. Тем не менее следует оставаться всегда в правильном настроении. Нельзя терять время на отрицательные мысли. Поэтому мы стараемся передавать больше энергии ребятам, объяснить то, что они и так знают. Шахтер – большая команда с очень квалифицированными футболистами. Много хорошего позади, но и впереди также", – сказал Витор Северино в ефире Shakhtar News.

Напомним, Шахтер после трех туров занимает шестое место с пятью очками в своем активе. Уже завтра, 27 сентября, "горняки" сыграют против Олимпика. Начало матча в 17:00.

"Розуміли увесь підтекст матчу проти Шахтаря": куди подівся Олександр Бабич і чи були переговори із Зорею