Итальянец Карло Николини, который работает тренером по физической подготовке в донецком Шахтере, признался, кого бы не хотел видеть в оппонентах "горняков" в 1/16 финала ЛЕ.

"Уровень Лиги Европы значительно повысился по сравнению с прошлыми розыгрышами. Сейчас в плей-офф присутствуют игроки высокого калибра, есть хорошие команды, прежде всего Рома и лиссабонский Спортинг.

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Команду Моуриньо следует избегать, у них есть международный опыт игр с футболистами топ-уровня, а еще в матчах на вылет они очень опасны. Кроме того, учитывая время года, в которое мы будем играть, нам будет очень сложно противостоять Роме. Она будет в разгаре, а мы после зимнего перерыва проведем свой первый официальный матч, поэтому нам будет сложно поддерживать темп игры", – цитирует Николини Corriere dello Sport.

Напомним, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря, в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Потенциальными соперниками "горняков" являются: Спортинг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель и пражская Спарта.

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