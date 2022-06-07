Ювентус заинтересован в услугах Паоло Бьянко, работавшего ассистентом у Роберто Де Дзерби, информирует журналист Ромео Агрести.

Йовичевич может возглавить Шахтер вместо Де Дзерби

На приглашении 44-летнего специалиста лично настаивает Массимилано Аллегри. Он хорошо знает Бьянко, поскольку тренировал его в Кальяри в конце нулевых. Ассистент Де Дзерби публично анонсировал свое прощание с Шахтером, хотя официального подтверждения от "горняков" пока нет. Контракт Бьянко с донецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее намерение уйти из Шахтера озвучил еще один ассистент – Давиде Поссанцини. Весьма вероятной выглядит и потеря самого Де Дзерби, которого сватают обратно в Серию А.

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