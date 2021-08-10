"Как и перед первым матчем говорил, ожидаем сложный поединок. Колос – непростая команда, которая в первой игре показала, что может создать неприятности многим. Постараемся на своем поле обыграть их, нас устраивает только победа. Постараемся немного больше поднять игру вверх, но и нельзя забывать о балансе. Есть определенные тактические моменты, которые мы хотим применить в этой игре.

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Мы и соперник находимся в одинаковом положении. Первый матч был 5-го, мы не сыграли в Кубке, Колос свою игру тоже пропускал, с этим проблем нет. Проблема, наверное, в другом, более глубоко: у нас идет наслоение игр, а наш соперник проводит только четвертую официальную игру – в этом небольшое преимущество.

Но все определяется на футбольном поле. Кто фаворит, кто аутсайдер – это уже не будет иметь никакого значения. Наши ребята настраиваются. Вчера был небольшой фон усталости на тренировочном процессе, но у нас еще есть время", – цитирует Адиева официальный сайт Шахтера К.

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