"Я не могу описать атмосферу, которую создавали для нас наши болельщики. Мне очень жаль, что мы не смогли отблагодарить более положительным результатом. Надеюсь, мы порадуем их в следующей игре.

Австрия – Северная Македония – 3:1 – видео голов и обзор матча

После упущенного шанса Николова мы пропустили гол, и это стало ключевым моментом. Я сказал своим игрокам не опускать головы, мы продолжаем. Начинаем готовиться к следующей игре против Украины", – приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч второго тура Украина – Северная Македония состоится 17 июня.

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