Тренер Северной Македонии: Сказал игрокам не опускать головы – начинаем готовиться к Украине
Рулевой Северной Македонии Игор Ангеловски подытожил поражение в первом туре Евро против Австрии (1:3).
"Я не могу описать атмосферу, которую создавали для нас наши болельщики. Мне очень жаль, что мы не смогли отблагодарить более положительным результатом. Надеюсь, мы порадуем их в следующей игре.
Австрия – Северная Македония – 3:1 – видео голов и обзор матча
После упущенного шанса Николова мы пропустили гол, и это стало ключевым моментом. Я сказал своим игрокам не опускать головы, мы продолжаем. Начинаем готовиться к следующей игре против Украины", – приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч второго тура Украина – Северная Македония состоится 17 июня.
Австрия с голами джокеров дожала Северную Македонию – трусость тренера едва не повлекла фиаско Алабы и компании