Тренер Сербии наказал звезду Реала – конфликт в лагере соперника сборной Украины

Нападающий мадридского Реала Лука Йович ни был вызван в лагерь сборной Сербии на октябрьские матчи из-за разногласий с главным тренером команды Любишей Тумбаковичем.

21-летний футболист сыграл всего три минуты в сентябрьском матче против Португалии, а затем, ссылаясь на травму, вернулся в Мадрид, пропустив игру с Люксембургом.

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Наставнику сборной Сербии не понравилось, что звездный нападающий уже через четыре дня вышел на поле в матче Реала против Леванте, сообщает AS. Тумбакович воспринял это как неуважение к национальной команде, поэтому не вызвал Йовича на матчи против Парагвая и Литвы, хотя официальная причина отсутствия игрока – повреждение.

Напомним, в отборочном турнире к Евро-2020 сборная Сербии занимает третье место в группе В, уступая Украине и Португалии.

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