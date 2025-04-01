– Я хочу от всей души поблагодарить всех за поддержку, за атмосферу, которая сегодня бушевала на стадионе, и за веру в нашу команду. Также хочу выразить благодарность руководству УАФ за то, что позволили сыграть этот матч в Черновцах. В такие непростые времена нам удалось создать для людей настоящий праздник.

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Последние 2-3 дня в городе витала атмосфера предвкушения грядущей игры, и это даже, честно говоря, немного давило на ребят. Видели это через определенные детали: по общению или эмоциях на тех же разминках.

Я это понимаю, ведь нас ожидала историческая игра в четвертьфинале, и на кону был выход в полуфинал турнира. Эта нервозность немного перешла на игру – мы потеряли где-то в билдапе, в контроле мяча и тому подобное. К счастью, сегодня на стандартах мы хорошо сыграли. Мы над этим много работали и на сборах, поэтому сейчас это приносит свои результаты. Команда соперника заставила поработать нас на максимуме. Были и травмы, и судороги. Но все же важно, что мы сегодня были едины, как семья.

– С каким соперником вам больше всего хотелось бы сыграть в полуфинале – с Динамо или Шахтером? Или с командами вроде Вереса или Полесья, в матчах с которыми есть немного больше шансов выйти в финал?

– Сейчас и в составе Полесья немало звезд: и Гуцуляк, и Назаренко, и Михайличенко – это все игроки сборной Украины, и дорогостоящих легионеров в житомирском клубе хватает. Мы с большим уважением отнесемся к любому сопернику. Мы рады оказаться в такой компании команд. Надеемся, что жребий нам подбросит такого соперника, с которым мы сыграем лучше, – сказал Чурилов на пресс-конференции.

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