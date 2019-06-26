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Тренер Селтика поражен Шведом, но не включил украинца в состав на первый контрольный матч

21:27 31 Читати українською
Тренер Селтика поражен Шведом, но не включил украинца в состав на первый контрольный матч
Марьян Швед / ФК Селтик

Главный тренер Селтика Нил Леннон похвалил украинского нападающего Марьяна Шведа, но не задействовал его в стартовом составе в первом спарринге.

"Я очень доволен Шведом и Байо. Вакун вернулся после тяжелой травмы, набрал хорошую форму и отлично тренируется. Это как иметь двух новых футболистов", – цитирует Леннона официальный сайт Селтика.

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Стоит отметить, что украинский нападающий не попал в состав команды на контрольный матч против австрийского Пинкафельда (6:1).

Селтик приобрел Шведа в январе этого года у львовских Карпат, но игрок присоединился к шотландскому клубу в мае.

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Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Украинцы за рубежом Нил Леннон Нил Леннон
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