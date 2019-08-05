toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тренер Селтика назвал дату возвращения Шведа – украинец пропустил последний матч

11:57 43 Читати українською
Тренер Селтика назвал дату возвращения Шведа – украинец пропустил последний матч
Марьян Швед / Селтик

Наставник чемпионов Шотландии анонсировал скорое возвращение форварда.

Марьян Швед оказался вне заявки на поединок против Сент-Джонстона в рамках первого тура Шотландской Премьер-лиги, однако серьезных проблем у нападающего нет.

Селтик без Шведа начал чемпионат с космического разгрома Сент-Джонстона

"Марьян Швед вернется в середине недели, как и Йозо Шимунович и Кристофер Жульен. Швед должен быть в составе в среду, 7 августа. Он придаст нам необходимой глубины", – цитирует Леннона официальный сайт Селтика.

Швед рассказал о первом голе за Селтик, отношениях с тренером и любви к фанатам

Напомним, в середине прошлой недели Швед забил гол в матче Лиги чемпионов в своем дебютном поединке за "кельтов".

blog_ava
Зинченко сфотографировался с Аршавиным после победы в Суперкубке Англии
09:42
362
Теги
Украинцы за рубежом Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Шотландия Нил Леннон Нил Леннон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
28
мин
Арарат-Армения
18:00
Сабуртало
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук