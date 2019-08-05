Тренер Селтика назвал дату возвращения Шведа – украинец пропустил последний матч

Наставник чемпионов Шотландии анонсировал скорое возвращение форварда.

Марьян Швед оказался вне заявки на поединок против Сент-Джонстона в рамках первого тура Шотландской Премьер-лиги, однако серьезных проблем у нападающего нет.

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"Марьян Швед вернется в середине недели, как и Йозо Шимунович и Кристофер Жульен. Швед должен быть в составе в среду, 7 августа. Он придаст нам необходимой глубины", – цитирует Леннона официальный сайт Селтика.

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Напомним, в середине прошлой недели Швед забил гол в матче Лиги чемпионов в своем дебютном поединке за "кельтов".