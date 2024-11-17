"Немного о наболевшем... Довольно часто в соцсетях появляются комментарии о том, как должен играть вратарь, особенно от людей, которые не только никогда не играли в воротах, но и на поле появляются очень редко.

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Мне действительно интересно: как человек может говорить о том, что никогда не делал сам? Почему в футболе считается нормальным высказывать любые мысли, даже не понимая деталей?



Вратарь не просто стоит в воротах, он там ИГРАЕТ. Это стратег, аналитик и лидер обороны. Каждое его движение требует максимальной концентрации, огромного опыта и молниеносной реакции. Ошибки случаются у всех, но утверждать "вратарь не так сделал", не понимая ситуации, – это просто бессмысленно.



Я понимаю, что футболисты – публичные лица, и каждый имеет право на свое мнение об их действиях. Но не должно ли мнение хотя бы минимально аргументироваться и основываться на реальных знаниях?



Давайте обсудим. Что вы об этом думаете? Нужно ли разбираться в теме, чтобы ее обсуждать, или сегодня это уже не важно?" – написал Худжамов в Instagram.

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