Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский пополнил свою коллекцию домашних любимцев.

"Подобрали кошечку 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный – хищный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать!

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Думаем, как жить дальше?! Ёж решил не просыпаться пока, попугай горлопанит вовсю, кошка не разговаривает. Одним рыбкам все равно", – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, в доме Шовковского уже живут кошка, попугай, ёж-альбинос и зеленая игуана.

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