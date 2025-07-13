– Как думаете, если бы Днепр в 2016 году не имел финансовых проблем, мы бы услышали имена таких игроков, как Андрей Лунин, Артем Довбик, Владислав Кочергин?

– Услышали бы. Конечно, услышали бы.

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– То есть они бы не потерялись?

– Нет, не потерялись бы. За Луниным уже тогда внимательно следили. Такой талант не может просто исчезнуть. У него еще в 13–15 лет было видно потенциал. Это игрок, который сразу бросается в глаза. Может, это не стал бы Реал, но точно иностранный клуб, и точно высокий уровень.

– Как вы решились его тогда поставить в ворота в достаточно раннем возрасте?

– Я чувствовал, что когда играли другие вратари (Варцаба и Шелихов), команда не чувствовала уверенности. Когда стал Луня – команда сразу успокоилась. Он давал уверенность защите, тренерам, всем. Даже болельщикам, это заметно. Сваток мне тоже говорил: "Мы не уверены насчет того, что позади нас". Вышел Луня – и все изменилось.

– Ваше доверие к молодым – это влияние Евгения Мефодьевича Кучеревского?

– Возможно. Я не знаю. Это уже к психоанализу вопрос. Может, мне просто везло – что ко мне попадали талантливые ребята. А может, еще и потому, что доверие не было безосновательным. Это же я не всех подряд ставил.

Я доверял Лунину – и он заиграл. Довбик не считается, он уже не был достаточно молодым. Ярмолюк, Батагов, Рубчинский – все они пошли дальше и заиграли. Мы брали детей около 15 лет – и не ошиблись, – заявил в интервью Украинскому футболу главный тренер молодежной сборной Украины Дмитрий Михайленко

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