"Последние 2-3 года Шахтер находится в упадке. Это уже не та команда, что была раньше, нет прежнего потенциала. Президент клуба Ринат Ахметов все еще контролирует бюджет Шахтера, но он уже не может покупать игроков столь же активно, как раньше. Зарплаты тоже упали.

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Многие футболисты не хотят ехать в Шахтер из-за того, что ситуация в Украине не стабилизировалась. Здесь все еще продолжаются боевые действия, а еще в Украине холодно. Поэтому сейчас очень сложно осуществить трансфер за 30 млн евро.

Шахтер выйдет на матч с Реалом обескровленным и разбалансированным, ведь в последнее время у команды не было нормальных тренировок из-за коронавируса. Впрочем, есть пример матча Украина – Испания. В декабре будет другая ситуация, ведь в Украине станет холодно, а команды будут играть в условиях насыщенного графика", – рассказал тренер вратарей сборной Украины в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

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