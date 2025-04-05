"В конце марта 2025 года игрок Карпат и сборной (U-20) Артур Шах сообщил руководству львовского клуба о том, что за два часа до начала матча национальной команды помощник главного тренера Владимир Езерский инициировал разговор, в которой обсуждал с игроком возможность трудоустройства в европейском чемпионате.

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Для этого надо было подписать контракт со всеми известной агентской компанией в Украине. После этого Карпаты решили прервать сотрудничество с Владимиром Езерским, который последние месяцы числился в смете команды старшим тренером", – сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

К слову, в нынешнем сезоне Артур Шах провел 21 игру за Карпаты, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Сейчас Владимир Езерский работает в тренерском штабе сборной Украины U-20.

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