"Артем получил официальное приглашение на тренировку с молодежной сборной U-20 в рамках подготовки этой возрастной категории к чемпионату мира, но в конце концов он решил отказаться. Были ли прямые контакты со Степановым или его клубом? Да, как и с другими игроками в подобных ситуациях, я имел разговор с Артемом перед началом этого учебно-тренировочного сбора. Мы также были на связи с его клубом.

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Как реагирую, когда игрок недоступен не из-за травмы, а по другим обстоятельствам? В общем мне интересно слушать и узнавать, по какой причине игрок отказывается присоединиться к сборной, ведь большинство футболистов воспринимают это как большое и почетное достижение и стремятся приехать", – поделился Мельгоса в интервью Sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что главной причиной решения Степанова не приезжать в расположение сборной Украины U-20 стали напряженные отношения с тренерским штабом команды. В частности, ситуацию обострило критическое интервью одного из представителей коучей, которое не понравилось семье Степанова.

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