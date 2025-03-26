Рустам Худжамов, который входит в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной, поделился мыслями после вылета Украины из плей-офф Лиги наций.

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"Путь к мечте или цели не всегда простой и прямой, как хотелось бы. Иногда он извилистый, сложный, полон вызовов и неудач. Мы слышим критику, чувствуем давление, понимаем ожидания. Но, несмотря ни на что, мы будем работать, будем бороться, будем делать все, чтобы выполнить свою задачу.", – написал экс-голкипер Динамо, Мариуполя и Шахтера в Instagram.

Напомним, что Худжамов присоединился к штабу сборной вместе с Ребровым в 2023 году. За это время национальная команда заняла последнее место в группе на Евро-2024 и не смогла вернуться в дивизион А Лиги наций.

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