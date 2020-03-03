Тренер сборной Швейцарии Петкович не намерен опускать руки в группе смерти с Украиной

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович амбициозно настроен на предстоящий розыгрыш Лиги наций.

"Конечно, нам досталась очень сильная группа с Германией, Испанией и Украиной. Но мы всегда хотели играть против таких соперников. И теперь у нас есть такая возможность.

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Мы ждем встречи с этими соперниками и будем настраиваться на победу в каждой игре. Нам не нужно прятаться или бояться соперника, несмотря на то, что Германия и Испания – фавориты", – цитирует Петковича SFV.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Шевченко встретятся в Лиге наций с Германией, Испанией и Швейцарией.

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