Тренер сборной Сербии Крстаич: После ничьей с Украиной португальцы оказались под давлением

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич поделился ожиданиями относительно следующего поединка своей команды в отборе к Евро-2020 против сборной Украины.

"После ничьей с Украиной португальцы оказались под давлением. Возможно тот факт, что результат чрезмерно давил на соперника, нам немного помог. Но, в любом случае, мы этим матчем показали, что в нашей группе отборочного цикла Евро-2020 возможно все.

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О самой же ничью с Португалией мы уже стараемся не думать. Ждем следующего матча – в гостях, против Украины. Будем идти к своей цели шаг за шагом. Верю, что в июне мы будем находиться в своей лучшей форме, потому что я уверен, что у нас сейчас действительно очень сильная национальная команда, которая готова к новому большого результата", – передает Matchday слова Крстаича со ссылкой на сербские СМИ.

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Напомним, что сборная Сербии встретится со сборной Украины 7 июня, начало встречи в 21:45.