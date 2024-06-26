Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску сделал прогноз на матч Украины против Бельгии.

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску, чьи подопечные сегодня встретятся со Словакией в финальном туре групповой стадии Евро-2024, высказал свой прогноз на параллельный матч группы, где сборная Украины сыграет против Бельгии.

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"Бельгия остается сильной, но, несмотря на все это, я думаю, что она не победит Украину", – цитирует Йорденеску Sport.ro.

Напомним, матч Украина – Бельгия состоится сегодня, начало игры в 19:00. Параллельно встретятся два других участника группы E – Словакия и Румыния.

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