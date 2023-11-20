"Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другонр игрока в мире, испытывает голод 18-летнего игрока. Это сила, которой он заражает других в раздевалке.

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Игрок, который всегда старается быть на правильной позиции, который любит забивать, но при этом имеет большую командную дисциплину. Он является примером для других в раздевалке, хорошо иметь игрока с его опытом", – приводит слова Мартинеса A Bola.

Отметим, что Роналду поспособствовал победе Португалии над Исландией (2:0), ассистировав Рикардо Орте. В общем Криштиану провел аж 205 поединков за национальную команду, отметившись 128 голами и 46 ассистами.

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