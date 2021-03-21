Наставник "Кадры" Паулу Соуза успокоил болельщиков заявив, что нынешний состав национальной команды не является окончательным и будет варьироваться от матча к матчу.

"У меня нет привычки говорить об игроках, которых сейчас нет в составе. Предпочитаю говорить о присутствующих в сборной футболистах, потому что они могут повлиять на предстоящие матчи. Еще раз подчеркиваю: никого не убирают со сборной раз и навсегда.

Кендзёра неожиданно исключен из заявки сборной Польши на стартовые матчи квалификации ЧМ-2022

Это отсылка к трем следующим играм, а не к Евро-2020. Если кто-то сейчас находится в расположении сборной, это не значит, что он поедет на чемпионат Европы и наоборот. Что касается конкретных имен, то нужно набраться терпения. Ближайшие матчи дадут нам ответы на все вопросы о том, как я хочу, чтобы команда играла. Тогда будет легче принять некоторые из моих решений", – цитирует Соузу издание Dziennik Zachodni.

Напомним, защитник Динамо был включен в расширенный список сборной Польши, однако, впоследствии попал в перечень из 8 футболистов, которые не примут участие в поединках отбора ЧМ-2022. Польские СМИ "окрестили" такой шаг Паулу Соуза самым большим сюрпризом, ведь защитник Динамо имеет стабильную игровую практику в Украине – 31 поединок, гол и четыре ассиста в текущем сезоне.

К слову, Польша начнет квалификацию на чемпионат мира 2022 года матчем с Венгрией 25 марта, а затем сыграет против Андорры (28 марта) и Англии (31 марта).

Утік від війни, виграв золото Олімпіади, об’єднав народи перед Євро-2012: поляку із львівським серцем – 100 років