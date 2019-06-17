Тренер сборной Парагвая критикует Копа Америка: Никогда не видел, чтобы Европа приглашала на турниры наши сборные

Наставник парагвайцев Эдуардо Бериссо предлагает изменить правила приглашения сборных-участниц главного турнира Южной Америки.

Аргентинцу не нравится, что в турнире принимают участие команды, которые не имеют никакого отношения к американскому континенту.

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"Я думаю, есть смысл проводить Кубок Америки с участием всех сборных Америки, Центральной и Северной. Если вы спрашиваете меня о Катаре и Японии, то я никогда не видел, чтобы, например, Европа приглашала на свои турниры сборные из Южной Америки.

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Не поймите меня неправильно после матча с Катаром, но я уверен, что в Кубке Америки должны принимать участие сборные из КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ", – сказал Бериссо в комментарии официальному сайту КОНМЕБОЛ.

Напомним, накануне Парагвай расписал ничью именно с приглашенной сборной Катара.