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Тренер сборной Парагвая критикует Копа Америка: Никогда не видел, чтобы Европа приглашала на турниры наши сборные

12:20 33 Читати українською
Тренер сборной Парагвая критикует Копа Америка: Никогда не видел, чтобы Европа приглашала на турниры наши сборные
Эдуардо Бериссо / Фото пресс-службы сборной Парагвая

Наставник парагвайцев Эдуардо Бериссо предлагает изменить правила приглашения сборных-участниц главного турнира Южной Америки.

 

Аргентинцу не нравится, что в турнире принимают участие команды, которые не имеют никакого отношения к американскому континенту.

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"Я думаю, есть смысл проводить Кубок Америки с участием всех сборных Америки, Центральной и Северной. Если вы спрашиваете меня о Катаре и Японии, то я никогда не видел, чтобы, например, Европа приглашала на свои турниры сборные из Южной Америки.

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Не поймите меня неправильно после матча с Катаром, но я уверен, что в Кубке Америки должны принимать участие сборные из КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ", – сказал Бериссо в комментарии официальному сайту КОНМЕБОЛ.

Напомним, накануне Парагвай расписал ничью именно с приглашенной сборной Катара.

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Копа Америка-2019 Мир Парагвай - Катар Копа Америка Эдуардо Бериссо Эдуардо Бериссо Парагвай Парагвай
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