"За почти четыре года мы вместе пережили множество эмоций, некоторые менее приятные, за что я прошу прощения, но также и много прекрасных. Вместе мы были в шаге от исторической квалификации на Евро-2024, вместе вышли в Лигу С Лиги наций.

Все это время я чувствовал поддержку болельщиков, игроков, тренерского штаба и федерации. Спасибо вам всем за доверие и поддержку.

Мы работали вместе, мы верили и боролись за цвета нашей страны. В жизни бывают взлеты и падения, и я думаю, что настало время для перемен. Это решение я считаю правильным как для себя, так и для команды.

Желаю сборной успехов в важных матчах, которые пройдут этой осенью! Вперед, Молдова", – говорится в заявлении Клещенко.

Ситуация в сборной будет проанализирована на заседании Тренерского комитета, которое состоится в начале следующей недели, а рекомендации будут впоследствии представлены Исполнительному комитету Молдавской федерации футбола для принятия решения.

