Тренер Литвы Урбонас выделил трех игроков сборной Украины

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас назвал футболистов, которых считает ключевыми в национальной команде Украины. Коноплянка и Ярмоленко отсутствуют.

"У сборной Украины можно выделить Пятова, Степаненко и Зинченко. Команда имеет четкий рисунок игры, знает, как она хочет действовать на поле", – сказал Урбонас Футбол NEWS.

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Ранее тренер сборной Литвы заявил, что именно благодаря национальной команде Украины на стадионе ЛФФ будет аншлаг. Поединок состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины сейчас лидирует в отборочной группе, набрав 10 очков. Литовцы последние с 1 очком в активе.

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