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Тренер сборной Литвы Урбонас: Украина – команда с исполнителями мирового класса

17:23 26 Читати українською
Тренер сборной Литвы Урбонас: Украина – команда с исполнителями мирового класса
Вальдас Урбонас / официальный сайт Федерации футбола Литвы

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020 против Украины.

 

"Сборную Литвы ожидает выдающийся матч. К нам в гости приезжает Украина – команда игроков мирового класса, не нуждаются в представлении. Я думаю, что это – событие для всего литовского футбола. Мы все с нетерпением ждем того дня, когда выйдем на поле.

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Я все время думаю о том, как подобрать соответствующих игроков. Нужно попробовать все в игровых условиях, а не только на тренировках. Только проверка различных исполнителей в игре дает окончательную информацию. Мы попытались сыграть в пять защитников с Сербией, и надо признать, что это было ошибочным решением", – цитирует Урбонаса официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Напомним, матч отбора к Евро-2020 Литва – Украина состоится 7 сентября, начало в 19:00.

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Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас Украина Украина Литва Литва Евро-2020 Литва - Украина
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