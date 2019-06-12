Тренер сборной Италии U-20 прокомментировал отмену гола в ворота Украины

Паоло Николато подытожил противостояние в 1/2 молодежного чемпионата мира.

"Это был сложный матч, и мы знали, что все будет зависеть от его отдельных эпизодов. Мы не дали украинцам много шансов, но мы тоже не создали достаточно моментов, Украина очень сильна в обороне. Я горжусь своими ребятами. Думаю, мы прекрасно показали себя на этом турнире.

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Отмененный гол Скамакки? Судьи всегда правы. С боковой линии все выглядело так, будто он просто поднял руку, чтобы защитить мяч, а не фолить на сопернике. Это могло быть ошибкой, но не несправедливостью", – приводит слова Николато Football Italia.

Напомним, сборная Украины одержала победу со счетом 1:0 в сложном противостоянии с итальянцами и вышла в финал чемпионата мира U-20.

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