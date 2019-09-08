Тренер сборной Испании рассказал об особых отношениях с Серхио Рамосом и выборе между звездными голкиперами

Роберт Морено поделился мнением об особенностях сотрудничества с капитаном сборной Испании.

"С каждым днем наши отношения с Серхио Рамосом становятся все лучше. Я больше узнаю о нем, как о личности. Серхио – образец, и он мне очень помогает. С ним можно говорить обо всем. Он очень хорошо принимает конструктивную критику.

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Выбор основного голкипера? Он может меняться, а может оставаться одним и тем же. Все трое (Кепа Аррисабалага, Давид Де Хеа и Пау Лопес – прим.) играют на очень высоком уровне, и я хочу, чтобы они продолжали добавлять мне бессонных ночей. Все тренируются очень хорошо, и я не скажу, что выбрал кого-то одного", – сказал Морено в комментарии Marca.

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Напомним, в последнем матче Испания обыграла в гостях сборную Румынии со счетом 2:1.