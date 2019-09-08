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Тренер сборной Испании рассказал об особых отношениях с Серхио Рамосом и выборе между звездными голкиперами

12:32 10 Читати українською
Тренер сборной Испании рассказал об особых отношениях с Серхио Рамосом и выборе между звездными голкиперами
Роберт Морено / Твиттер сборной Испании

Роберт Морено поделился мнением об особенностях сотрудничества с капитаном сборной Испании.

59’ Флорин Андоне
 
Серхио Рамос 29’
Пако Алькасер 47’
Диего Льоренте 79’
29’ Серхио Рамос
47’ Пако Алькасер
59’ Флорин Андоне
79’ Диего Льоренте

"С каждым днем наши отношения с Серхио Рамосом становятся все лучше. Я больше узнаю о нем, как о личности. Серхио – образец, и он мне очень помогает. С ним можно говорить обо всем. Он очень хорошо принимает конструктивную критику.

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Выбор основного голкипера? Он может меняться, а может оставаться одним и тем же. Все трое (Кепа Аррисабалага, Давид Де Хеа и Пау Лопес – прим.) играют на очень высоком уровне, и я хочу, чтобы они продолжали добавлять мне бессонных ночей. Все тренируются очень хорошо, и я не скажу, что выбрал кого-то одного", – сказал Морено в комментарии Marca.

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Напомним, в последнем матче Испания обыграла в гостях сборную Румынии со счетом 2:1.

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Теги
Евро-2020 Румыния - Испания Роберт Морено Роберто Морено Давид Де Хеа Давид Де Хеа Серхио Рамос Серхио Рамос Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага Пау Лопес Пау Лопес Испания Испания
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