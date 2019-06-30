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Тренер сборной Испании Морено: Месси похож на Нео из Матрицы

06:00 60 Читати українською
Тренер сборной Испании Морено: Месси похож на Нео из Матрицы
Лионель Месси выполняет свои трюки без дублеров / Фото АР

Новоиспеченный тренер сборной Испании Роберт Морено в восторге от игры форварда Барселоны.

"Лео – лучший игрок в истории. Я не видел игру Пеле или Марадоны вживую, но Месси просто невероятный на тренировках. Идеальный профессионал.

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Некоторые считают, что Месси все дано от природы, но он одним из первых приходит на тренировку, следит за питанием. Будучи лучшим в течение многих лет, завоевав так много титулов, Месси заслуживает еще большего уважения.

Интерпретируя стиль его игры, мы с Луисом Энрике сравнили его с главным героем Матрицы. Вроде все замедляется, и он отдает пас. Вот так Лео видит ситуацию на поле.

Он анализирует и смотрит на происходящее, ищет место, чтобы получить мяч и принять участие в эпизоде. С каждым годом Месси становится все лучше, поскольку хорошо понимает игру", – цитирует Морено Goal.com.

Напомним, Роберт Морено работал с Месси, находясь в должности помощника Луиса Энрике, когда тот тренировал Барсу.

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Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Луис Энрике Луис Энрике Роберт Морено Роберто Морено
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