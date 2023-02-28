В пятницу, 17 марта главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте проведёт свой дебютный матч в качестве наставника команды. "Фурия Роха" встретится с Норвегией, а через три дня сыграет с Шотландией.

Как информирует Marca, сразу после ЧМ-2022 в Катаре Де ла Фуэнте звонил самым важным игрокам сборной Испании и рассказывал им о своих планах. Согласно источнику, одним из таких игроков стал нападающий Барселоны Ансу Фати. Новый тренер сборной дал понять игроку, что видит его краеугольным камнем своего будущего проекта.

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Де ла Фуэнте знаком с Фати по молодёжной сборной Испании.

На ЧМ-2022 Фати провёл 44 минуты игрового времени. После турнира Луис Энрике публично заявил, что жалеет о том, что взял на Мундиаль этого игрока.

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