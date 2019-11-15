Тренер сборной Дании U-21 знает, как победить Украину

Главный тренер молодежной сборной Дании Альберт Капеллас рассказал о подготовке к матчу отбора Евро-2021 против Украины.

"Пересмотрел все матчи молодежной сборной Украины в текущем отборе. Мы знаем, как победить.

Ротань перед матчем против Дании U-21 объяснил, в чем молодежная сборная Украины сильнее лидера своей группы

Надеюсь, увидите наши наработки на поле в этом матче. Украина – достаточно сильная команда, по игре она должна быть выше в таблице, чем сейчас. Матч будет очень интересным, обе команды любят атаковать. Уверен, зрителей ждет настоящий футбольный спектакль", – цитирует Капелласа ФутболNEWS.

Напомним, поединок Украина U-21 – Дания U-21 состоится сегодня (15 ноября), начало в 18:30. Сейчас именно гости являются лидерами группы 8 с максимальным результатом после трех туров. У команды Руслана Ротаня только три очка и четвертая ступень.

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