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Тренер сборной Дании U-21 знает, как победить Украину

17:18 27 Читати українською
Тренер сборной Дании U-21 знает, как победить Украину
Альберт Капеллас / Ritzau Scanpix

Главный тренер молодежной сборной Дании Альберт Капеллас рассказал о подготовке к матчу отбора Евро-2021 против Украины.

 
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"Пересмотрел все матчи молодежной сборной Украины в текущем отборе. Мы знаем, как победить.

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Надеюсь, увидите наши наработки на поле в этом матче. Украина – достаточно сильная команда, по игре она должна быть выше в таблице, чем сейчас. Матч будет очень интересным, обе команды любят атаковать. Уверен, зрителей ждет настоящий футбольный спектакль", – цитирует Капелласа ФутболNEWS.

Напомним, поединок Украина U-21 – Дания U-21 состоится сегодня (15 ноября), начало в 18:30. Сейчас именно гости являются лидерами группы 8 с максимальным результатом после трех туров. У команды Руслана Ротаня только три очка и четвертая ступень.

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Украина U-21 - Дания U-21 Сборная Украины U-21 Дания U-21 Дания U-21 Отбор Евро-2021 (U-21)
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