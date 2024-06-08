После того, как стало известно о том, что вратарь Реала Тибо Куртуа не сыграет за сборную Бельгии на Евро из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско, наставнику пришлось выбирать первого номера между его конкурентами. Несмотря на то, что голкипер Ноттингем Форест Матц Селс оставил хорошее впечатление по итогам контрольного матча с Ирландией (0:0), выбор Тедеско пал на Куна Кастелса.

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В сезоне 2023/24 Кастелс провел за Вольфсбург 25 матчей в Бундеслиге. "Кун сыграет в товарищеском матче с Люксембургом – и не только. Он будет нашим первым номером на Евро. Другие вратари также провели отличный сезон, но я выбрал Кастелса, основываясь на разнице в мелких деталях", – цитирует Sporza Тедеско.

Отметим, что главный тренер сборной Бельгии взял на Евро 25 игроков вместо разрешенных 26. В третьем туре группового этапа чемпионата Европы Бельгия сыграет с Украиной.

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