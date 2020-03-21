Тренер сборной Австрии прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода рассказал, как на его работу повлиял карантин в европейском футболе.

"Никакой альтернативы переносу Евро-2020 я не вижу и считаю решение абсолютно правильным. Нельзя проводить чемпионат Европы, учитывая нынешние проблемы. Здоровье людей должно быть на первом месте. Ситуацию нельзя недооценивать, необходимо действовать осторожно. Но в целом я человек, который смотрит в будущее с оптимизмом.

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Я каждый день продолжаю анализ игры наших соперников на Евро-2020 – Нидерландов и Украины. Также делаю первые заметки относительно оппонентов Австрии в Лиге наций. Пока это все, чем я могу заниматься, ведь наблюдение за игроками сейчас невозможно.

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Конечно, всем больше нравится играть, а не заниматься теорией. Но я решил стать тренером сборной и заранее знал, что у меня будет только около десяти матчей в год. Теперь из-за чрезвычайного положения количество матчей будет еще больше сокращается. Однако я надеюсь, что в ближайшем будущем у меня снова будет возможность работать со своими игроками. Сейчас же важно, чтобы все вместе справились с трудной ситуацией", – цитирует Фоду Sport24.

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