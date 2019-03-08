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Тренер сборной Аргентины Скалони объяснил, почему Агуэро не попал в заявку "альбиселестес"

06:00 48 Читати українською
Тренер сборной Аргентины Скалони объяснил, почему Агуэро не попал в заявку "альбиселестес"
Лионель Скалони / Фото AFA

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил свое решение не вызывать форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро на ближайшие матчи национальной команды.

"Я хочу уточнить, что мои отношения с Агуэро – идеальные. Я слышал и читал, что у меня был с ним конфликт, но это совершенно не так. Хочу подчеркнуть, что проблем между нами нет, он отличный парень.

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Я общался с ним в августе, обсуждали его ситуацию. С футбольной точки зрения он находится на невероятном уровне, но я должен позвонить игрокам, которые еще не играли за сборную. Мы хотели бы посмотреть побольше игроков, но это не значит, что мы всегда будем их вызывать", – цитирует Скалони AS.

Напомним, на ближайших сборах Аргентина проведет товарищеские встречи с Венесуэлой (22 марта) и Марокко (26 марта).

В текущем сезоне АПЛ Агуэро провел 25 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

Занедбана школа

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Мир Серхио Агуэро Серхио Агуэро Аргентина Аргентина Товарищеские матчи Лионель Скалони Лионель Скалони
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